Destaques 13/09/2021 18:23 Assessoria de Imprensa Alta Floresta: Centros de Referência e Assistência Social promovem ações de valorização à vida Foto: Divulgação Um mês inteiro dedicado a vida e formas de obter ajuda quando algo não está bem. Neste mês de setembro a secretaria de assistência Social está com ações voltadas ao tema da campanha Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Os Centros de Referência e Assistência Social de Alta Floresta também estão se mobilizando como forma de sensibilizar a população contra o suicídio. O lançamento da campanha aconteceu no último dia 09 no CREAS, e se estenderá até o dia 30 deste mês, com diversas ações alusiva ao Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. A ideia é conversar com a população enfatizando a importância da vida, o que motiva a viver, e alertar os mais variados públicos através de entrevistas em emissoras de rádio, rodas de conversa na TV e mensagens motivadoras para a população em geral. No Brasil, foi criado em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida (CVV), Conselho Federal de Medicina (CFM) e Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), com a proposta de associar à cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio (10 de setembro). Em 1994, um jovem americano de apenas 17 anos, chamado Mike Emme, tirou a própria vida dirigindo seu carro amarelo. Por isso, a cor representa a campanha. Seus amigos e familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas que enfrentavam o mesmo desespero de Mike, e a mensagem se espalhou mundialmente.

Voltar + Destaques