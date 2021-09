Destaques 14/09/2021 05:48 Assessoria de Imprensa Nova Monte Verde promove coleta de embalagens de defensivos agrícolas Foto: Divulgação Ao todo, foram recolhidas aproximadamente cinco toneladas de embalagens de defensivos agrícolas, totalizando em mais de nove mil embalagens recolhidas em conjunto com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Nova Monte Verde-MT, e a Associação de Revendas de Agrotóxicos de Alta Floresta (ARAFLOR), entre os dias 31 de agosto e 01 de setembro de 2021. Para o recolhimento das embalagens, os agricultores precisaram esvaziá-las e limpá-las completamente, fazendo a tríplice lavagem. Além disso, as embalagens foram perfuradas e os respectivos lacres e tampas colocadas em sacolas separadas. Caso essas embalagens fossem descartadas e gerenciadas de maneira incorreta, poderiam gerar a contaminação do solo, da água e do ar, podendo causar impactos na saúde humana e no meio ambiente. Nesse evento de dois dias, estiveram presentes mais de 200 agricultores. O evento atende a Lei Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos, referente ao tema de logística reversa, caracterizada por ações e procedimentos destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.

