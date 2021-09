Destaques 15/09/2021 05:53 Paranaíta: prefeito recepciona empresários que construirão armazém de grãos Foto: Divulgação O prefeito de Paranaíta, Osmar Moreira recepcionou em seu gabinete, os empresários Milton Casari e Roseli Casari, proprietários da Casari Agropecuária. Na ocasião o Gestor paranaitense conversou com os empresários sobre alguns projetos para o município, além da expansão e destaque que a região vem obtendo no setor produtivo de grãos. Durante a visita, foi protocolada a licença de instalação para a construção de armazém em Paranaíta, cujo contará com capacidade para até 1 milhão e 200 sacas. Prefeito Osmar agradeceu a visita e colocou a gestão municipal à disposição para todo projeto que venha contribuir com o crescimento econômico e desenvolvimento do município e região.

