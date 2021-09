Destaques 17/09/2021 06:04 Operação cumpre 33 ordens judiciais contra organização criminosa na região norte do estado Foto: Divulgação Trinta e três ordens judiciais, sendo 15 mandados de prisões, com alvo em uma associação criminosa voltada para diferentes crimes, em especial o tráfico de drogas, foi deflagrada pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (16.09), na região norte do estado. A operação denominada “Trem Bala” foi deflagrada pela Delegacia de Marcelândia (710 km ao norte de Cuiabá) para cumprimento de 15 mandados de prisões (13 preventivas e 3 temporárias) e 18 mandados de buscas e apreensões. As ordens judiciais foram cumpridas nas cidades de Marcelândia, Matupá, Nova Canaã do Norte e Nova Santa Helena. Entre os presos, está um dos líderes da associação criminosa, morador da cidade de Sinop e localizado na cidade de Nova Canaã do Norte.O suspeito foi localizado após troca de informações entre as delegacias. Diante das informações, os policiais diligenciaram até uma chácara, na Rodovia MT-320, onde o suspeito foi dado cumprimento ao mandado de prisão. O foragido tem várias passagens criminais e a prisão preventiva foi expedida pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. As ações resultaram ainda na apreensão de drogas, dinheiro, arma de fogo, balança de precisão, celulares e cigarros. No total, 14 alvos foram localizados e apenas um dos suspeitos continua foragido.

