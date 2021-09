Destaques 17/09/2021 06:08 Guarantã do Norte: motorista se descuida e caminhonete afunda em rio Foto: Divulgação O Corpo de Bombeiros do Núcleo Bombeiro Militar (NBM) de Guarantã do Norte fiez a retirada de um veículo que adentrou em um rio acidentalmente, ontem quinta-feira (16/09). Não havia ninguém dentro do automóvel no momento. O caso ocorreu na manhã de quinta, por volta das 10h00, no rio Braço Norte. Após acionado, os bombeiros militares se descolocaram até o local para atender a ocorrência. De acordo com o proprietário, o veículo modelo Hilux, acabou descendo no rio quando o dono foi desengatar a carretinha do veículo. Assim, o automóvel se deslocou para o rio por um descuido. O veículo ficou submerso por 3 metros de água. Dois bombeiros entraram no rio e prenderam um cabo no carro e num outro veículo fora da água, a Hilux foi retirada do rio. A ocorrência durou uma hora. A condição do veículo será avaliada pelo proprietário.

