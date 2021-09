Os vereadores se reuniram na manhã de quarta-feira (15.09), na sala de reuniões da Câmara Municipal de Alta Floresta, com a secretária de educação Lucineia Martins de Matos, com o diretor pedagógico, Nilson Pereira da Silva, e com os diretores de administração escolar, Jobes Alves Camurssi e Cleomar Atílio Cigolini, para discutir sobre várias demandas do setor educacional que surgiram com o retorno das aulas na rede municipal no sistema híbrido.

Durante a reunião os vereadores cobraram principalmente o planejamento da Secretaria de Educação para o transporte escola, alimentação nas escolas, o atraso no início das obras de reformas das escolas e a contratação de professores e servidores para os demais setores.

A secretária respondeu aos questionamentos e destacou as ações da secretaria neste período de paralisação das aulas para agilizar a manutenção dos ônibus, a aquisição de novos veículos para o transporte escolar e justificou o atraso no início das obras de reformas por conta do processo burocrático de contratação da empresa para executar o serviço.

Participaram da reunião o secretário de fazenda, Paulo Moreira e o secretário de Governo, Gestão e Planejamento, Robson Quintino, a presidente do Conselho Municipal de Educação, Mônica Marques, as vereadoras Ilmarli Teixeira e Leonice Klaus dos Santos, e os vereadores Oslen Dias dos Santos “Tuti”, presidente da Câmara Municipal, Douglas Teixeira, Claudinei de Jesus, Adelson da Silva Resende, Francisco Ailton dos Santos, Bernardo Patrício dos Santos e Reginaldo Luiz da Silva.