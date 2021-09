Destaques 17/09/2021 15:03 Projeto "Trilha interpretativa" em Alta Floresta promove oportunidade para pessoas com deficiência Trilha interpretativa na CEPLAC: espaço acessível para o ensino da Educação Ambiental e Ecologia da Amazônia Foto: Divulgação O projeto “Trilha das Castanheiras” foi pensado pela mestranda Maísa Barbosa Lauton Nery e sua orientadora Profª. Drª. Ivone Vieira da Silva, para a dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos do campus de Alta Floresta. Este projeto tem como título: “Trilha interpretativa na CEPLAC: espaço acessível para o ensino da Educação Ambiental e Ecologia da Amazônia”. Seu principal objetivo é construir uma trilha ecológica interpretativa, em uma unidade de conservação no Sul da Amazônia, que atue como instrumento de contato direto com a natureza, garantindo a acessibilidade, inclusive para pessoas com deficiências, sejam elas de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Segundo a mestranda, o projeto foi pensado, em conjunto com a orientadora, para ser uma trilha interpretativa, com foco nos 5 sentidos, visando a acessibilidade e inclusão social. Desta forma, a ideia é que seja um diferencial, pioneiro em nossa região. O trabalho conta com algumas parcerias, como o CEEDA - Centro Educacional Especializado em Deficiência Auditiva, além da CEPLAC - Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. Nas palavras de Maísa: “Com auxílio dos funcionários locais da Ceplac (Seu Zé, Zé Anjo e Artur) juntamente com uma equipe de voluntários (Amauri, Jaqueline, Willian e Denis) deu-se início a este plano desafiador. Abrimos a trilha no campo experimental da CEPLAC, à 22 km de Alta Floresta, em setembro de 2020, em meio a uma pandemia, e desde então todo mês estamos executando alguma tarefa importante na trilha (Limpeza, sinalização, aplainagem, etc). ” Após o árduo trabalho desempenhado, em junho de 2021 a “Trilha das Castanheiras” ficou pronta para os testes, assim foram iniciadas as visitas voluntárias com pessoas com e sem deficiências, para avaliar e sugerir melhorias. Após 3 meses de visitas, será iniciada a fase de análise, para que, em 2022 ela seja enfim aberta ao público de Alta Floresta e região. Objetivando a acessibilidade, toda a trilha é sinalizada, as placas são explicativas e possuem linguagem de sinais (Libras) e o sistema de escrita Braile. Além disto, a trilha é larga e plana para possibilitar a passagem de cadeirantes. Também há a presença das chamadas “Salas Bosques” que são áreas de convivência em locais estratégicos de contemplação da natureza, equipadas com bancos para descanso. Para a mestranda: “A Educação Ambiental deve ser para todos, por isso nosso projeto foi pensado e embasado nesse conceito. Isso ajudará muitas pessoas a terem seu primeiro contato direto com a natureza, possibilitando experiências incríveis e assim de fato adquirindo a Educação Ambiental. ” Pensando também nos discentes, a trilha possibilitará aulas de campo sobre diversos temas, além de ser base para projetos futuros, pois, não há estudos nesta área. Atualmente utiliza-se apenas 10% dos 500 hectares da Ceplac, portanto, o projeto contribuirá para o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, cooperando, assim, com a comunidade cientifica.

Veja também sobre Trilha interpretativa projeto Educação Ambiental Ecologia da Amazônia espaço acessível UNEMAT Alta Floresta Voltar + Destaques