Destaques 18/09/2021 05:42 Dirigentes do Sicredi vão a Sesp agradecer empenho no combate ao Novo Cangaço em Nova Bandeirantes Durante 58 dias, policiais militares e civis estiveram a campo na captura dos criminosos e recuperaram dinheiro roubado do Sicredi e Sicoob O secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, recebeu o presidente da Central Sicredi Centro Norte, João Spenthof, e o presidente da Sicredi Univales, Juarez Cividini, que parabenizaram os órgãos de segurança pública pelo trabalho de combate ao crime do Novo Cangaço, em Nova Bandeirantes, no dia 04 de junho. O delegado geral da Polícia Judiciária Civil, Mário Demerval, e o comandante-geral adjunto da Polícia Militar, coronel PM Daniel Alvarenga, também participaram da reunião realizada nesta sexta-feira (17.09), na Sesp. Em nome do sistema cooperativo, eles entregaram ao secretário uma carta em agradecimento ao trabalho desempenhado. “Viemos conhecer o secretário e agradecer pelo trabalho que fizeram na região Noroeste, em Nova Bandeirantes, ficamos felizes pelo trabalho e pela segurança que deram a região. Parabéns mesmo a toda a equipe da Segurança Pública”, destacou o presidente da Sicredi Univales, que tem sede em Juína. Para o presidente da Central Sicredi Centro Norte, João Spenthof, a força-tarefa montada para combater o crime de Novo Cangaço em Nova Bandeirantes trouxe resultados excelentes, movimentou um efetivo grande e um trabalho de inteligência e demonstrou grande comprometimento por parte do Estado em solucionar o crime. “Estamos trazendo o nosso reconhecimento a Segurança Pública de Mato Grosso. Foi um trabalho de comprometimento, proporcionando segurança para as instituições financeiras, cooperativas de crédito e para a sociedade. Isso traz uma confiança grande ao setor público, afinal todos pagam impostos e querem ter esse tipo de clima de segurança para viver bem e para investir no Estado”. O secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, disse que o reconhecimento por parte da Sicredi demonstra o trabalho de qualidade que está sendo desenvolvido e que a segurança tem melhorado cada vez mais para que os cidadãos tenham o retorno dos impostos pagos, o que é uma determinação do governador Mauro Mendes. “O caso de Nova Bandeirantes demonstra que os investimentos feitos pelo Estado em Segurança Pública têm dado retorno e mais investimentos serão realizados no setor neste ano e no próximo”, comentou. Investigações continuam Apesar de terem chegado a alguns envolvidos no crime do Novo Cangaço em Mato Grosso, as investigações sobre o crime ainda continuam. “Há ainda os tentáculos e já estão sendo identificados, as providências estão sendo tomadas e vamos desmantelar a quadrilha toda”, destacou o delegado geral da PJC, Mário Demerval. Os assaltantes invadiram as agências do Sicoob e Sicredi no dia 04 de junho, em Nova Bandeirantes. Os policiais passaram 58 dias em campo na busca pelos criminosos. “Graças ao empenho de todos nossos policiais militares, temos prestado serviço diuturno em todos os municípios nessa questão de rondas, prevenção e repressão aos ilícitos caso venham a ocorrer”.

