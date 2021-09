Destaques 18/09/2021 08:22 Após troca de tiros com a PM, segundo envolvido em roubo a hotel em Carlinda é detido em Alta Floresta O suspeito de 22 anos foi detido após uma fuga sobre telhados de residências no bairro Jardim das Oliveiras, em Alta Floresta. O roubo aconteceu em um hotel na noite anterior no município de Carlinda, com a chegada da Polícia, o suspeito reagiu disparando contra a guarnição, que revidou a ação, um dos envolvidos foi atingido, não resistindo e falacendo porteriormente, o outro conseguiu fugir.

As buscas pelo segundo envolvido continuaram até que informações via 190 indicaram a presença do suspeito em Alta Floresta. Em deslocamento a residência indicada, o suspeito foi abordado, com uma arma em punho iniciou alguns disparos contra a guarnição, que revidou a ação, o suspeito então iniciou a fuga pulando muros.

Ao se ver cercado, o suspeito subiu no telhado de uma residência, provocando danos. Tentando a fuga por cima de outros telhados, o suspeito foi detido no interior de um residência. Afirmou ter jogado o dinheiro subtraído no roubo em Carlinda, que foi recuperado. O suspeito detido confirmou o envolvimentos no roubo e foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

