Destaques 18/09/2021 08:53 Arão Leite/J. Cidade COMPRA E VENDE GADO: Idoso é preso em Nova Monte Verde acusado de aplicar mais de 200 mil reais em golpes Foto: Reprodução -Nativa News Um idoso de 80 anos foi preso nesta sexta-feira na cidade de Nova Monte Verde, acusado de aplicar vários golpes em negociações de compra e venda de gado. O homem, há algum tempo de acordo com a Polícia Civil do Município de Apiacás, estava acumulando vítimas na região, mas quando tentava ganhar mais dinheiro e colocar outra pessoa na sua lista de vítimas, acabou preso pela Polícia Militar.

Conforme explicou um escrivão, só na Polícia Civil de Apiacás tem três queixas registradas contra o idoso que era morador de Apiacas onde tinha propriedade rural, vendeu e depois de algum tempo passou a atuar no ramo de compra e venda de gado. No entanto, pouco tempo depois as vítimas começaram a aparecer dizendo que compraram um gado dele, mas nunca receberam os animais e já tinham pago pelo lote.

De acordo com a polícia, o idoso chega na vítima, diz que tem um gado que comprou de certa pessoa, mas só vai receber os animais em alguns meses. “Ele então arruma um comparsa para dizer que é a pessoa com quem ele negociou e que a vítima pode comprar. E assim acontecem os golpes porque depois a pessoa não recebe o gado, vai questionar e ele alega que ficou doente, precisou vender e que naquele momento não tem como honrar o acordo que fizeram”, comentou o investigador.

Mas diante de tantos casos e vendo que o idoso passou a sobreviver da situação, a Polícia passou a investigar e descobriu várias vítimas. “Teve gente que ele pegou 170 mil reais, outra pessoa foram 40 mil reais”, conta o policial salientando que por enquanto os números apontam mais de 200 mil reais, m as que o prejuízo de quem fez negócio com o idoso pode ser muito mais alto.

