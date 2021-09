Destaques 18/09/2021 18:28 Redação I Nativa News CASO JUNINHO: Jovem vítima de paulada após brincadeira na Gleba Cinco Mil morre no hospital Um jovem que levou uma pancada na cabeça após uma suposta brincadeira mal interpretada acabou morrendo depois de pelo menos 20 dias internado. O Corpo de Júnior Martins foi encaminhado à Polícia Técnica ainda na quinta-feira onde passou por exames de necropsia e depois foi liberado para velório e sepultamento.

O caso chocou principalmente familiares e amigos. Júnior, segundo informações, era um jovem muito querido por todos e no dia do fato estava em confraternização na Gleba Cinco Mil, entre os municípios de Carlinda e Novo Mundo. Na ocasião, houve uma brincadeira com uma jovem e o namorado dela, conforme testemunhas, não gostou, pegando um pedaço de madeira e acertando uma paulada na cabeça da vítima que foi socorrida já em estado grave e acabou dias depois não resistindo.

A Polícia Civil irá investigar o caso como homicídio.

Voltar + Destaques