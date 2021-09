Destaques 19/09/2021 05:33 Jornal Mato Grosso do Norte Iluminação pública: Atraso em licitação e equipe pequena são maiores dificuldades O responsável pela manutenção da iluminação pública de Alta Floresta, diz que equipe é de apenas três pessoas, sendo

que um é aprendiz e outro que cuida da escada O servidor Cícero Paulino dos Santos, responsável pela manutenção da iluminação pública da prefeitura de Alta Floresta, concedeu entrevista ao jornal Mato Grosso do Norte, nesta quinta-feira, 16, para explicar as

reclamações que o setor vem recebendo nos últimos meses, inclusive de vereadores.

Conforme Cícero, os entraves que tem causado transtornos para a realização dos serviços de manutenção da iluminação pública da cidade, podem ser descritos, a princípio, na demora para concluir a licitação da compra de materiais, devido a pandemia, na falta de servidores para compor sua equipe e material de pouca qualidade.

“Com a pandemia, a licitação atrasou. Foi sustada duas vezes e suspensa uma vez. E na quarta vez, a empresa que ganhou não está mandado o material que pedimos. Com isto, acumulou bastante serviço. Foram 48 dias

sem material. Mas agora tem duas firmas que estão fornecendo materiais, ainda não está cem por cento, mas estamos fazendo os serviços à medida que chegam lâmpadas e relês”, explica.

O responsável pela manutenção da iluminação pública de Alta Floresta, diz que equipe é de apenas três pessoas, sendo que um é aprendiz e outro que cuida da escada Segundo ele, muitos pontos da cidade ficaram em situação precária devido ao período em que a manutenção não poder ser feita por falta de material.

“Uma cidade do porte de Alta Floresta ficar 40 dias sem manutenção na iluminação, vai dar muitos problemas. E foi o que aconteceu, mas agora estamos resolvendo”, garante.

Cícero diz que apesar de não está faltando material, recebeu até agora, apenas lâmpadas de 70 watts e relés. “Lâmpadas de 100 watts e led nada disto chegou ainda. Este material é necessário para se fazer um serviço adequado. Mas estamos fazendo na medida do possível”, acentua.

Outro problema, conforme ele, é que precisaria de mais servidores para realizar o serviço. Conforme ele, hoje a equipe é composta de três pessoas. Eletricistas são apenas dois, mas um é aprendiz e um ajudante. Cícero esclarece que não é qualquer eletricista que trabalha na área de manutenção. E o eletricista contratado pela prefeitura ainda está aprendendo realizar o serviço. “Somos apenas dois. Estou ensinando o outro e está faltando funcionário. Teria que ser pelo menos dois eletricistas com experiência e não aprendiz. Para aprender demora. E também precisaria de outro ajudante para cuidar da escada, porque aí teria agilidade no serviço. Nossa equipe se resume a mim, um aprendiz e o rapaz da escada. Tenho que manobrar o caminhão e trocar lâmpadas. Para fluir melhor, teria que ter no mínimo mais dois”, enfatiza.

Conforme Cicero, antes a equipe era de quatro pessoas, mas estava dando conta de realizar o serviço. No entanto, com a falta de material e a saída de dois funcionários, a situação se agravou. Ele considera difícil conseguir mão de obra qualificada para compor a equipe e pede para a população ter paciência, porque a manutenção, será realizada no ritmo possível.

“Vamos resolver sim, dentro das nossas possibilidades. Teria que ter duas equipes e dois caminhões para ter condições de atender a cidade satisfatoriamente. Deve chegar outro caminhão, que já está licitado, até no mês de dezembro. Formando outra equipe e tendo material bom para a gente trabalhar, daremos conta de atender bem a população”, justifica.

Outro problema citado pelo encarregado da manutenção da iluminação pública é a qualidade do material que é usado. Segundo ele, o material não é de boa qualidade e na maioria das vezes, a manutenção é feita em um ponto e 7 dias depois, já está com problemas novamente.

