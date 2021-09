Destaques 19/09/2021 09:27 Nova Bandeirantes: Caçamba desce e mata motorista durante teste no sistema hidráulico do caminhão Foto: Reprodução O incidente aconteceu na manhã de ontem (18) durante um teste no sistema hidráulico do caminhão. O homem faleceu no local, a Polícia Judiciária Civil foi acionada para os devidos procedimentos. Identificado como Daniel Sidinei Batista, a vítima trabalhava na Fazenda Vale do Juruena em Nova Bandeirantes na função de motorista. Conforme informado, a vítima estava fazendo teste no caminhão basculante. Durante a operação testando o sistema hidráulico, a caçamba abaixou repentinamente, prensando o corpo do motorista junto ao chassi do caminhão. Funcionários da fazenda ainda tentaram prestar os primeiros socorros, mas não obtiveram êxito, o motorista não resistiu falecendo no local. Perícia Oficial e Identificação Técnica também foi acionada. O caso foi registrado.

