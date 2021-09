Destaques 20/09/2021 05:52 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: iniciada construção de galeria de aduelas na Vicinal 3ª Sul Foto: Divulgação A Prefeitura de Alta Floresta está construindo uma galeria pré-moldada de aduelas de concreto armado na Vicinal Terceira Sul. A obra é fruto da reivindicação dos vereadores Francisco Ailton dos Santos (Republicanos), Reginaldo Luiz da Silva “Naldo da Pista” (Republicanos) e Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), presidente da Câmara Municipal. A base de concreto armado com mais de 60 metros quadrados ficou pronta esta semana. Agora, a próxima etapa será a instalação da estrutura em concreto armado. A previsão, segundo o presidente Tuti, é que sejam instaladas três fileiras de aduelas. Cada aduela tem dois metros de largura e mais de um metro e meio de altura, e o conjunto delas dará melhor vazão ao rio. A galeria está sendo construída no lugar de uma ponte de madeira que foi queimada por vândalos no início do mês e vai resolver definitivamente o problema no local. A previsão é que a obra tenha durabilidade de pelo menos 50 anos.

