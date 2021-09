Destaques 20/09/2021 06:01 Redação I Nativa News Alta Floresta: Um jovem foi preso e dois adolescentes apreendidos por roubar e queimar veiculo de aplicativo Foto: Reprodução Um rapaz foi preso e dois adolescentes foram apreendidos por envolvimento direto com o roubo de um veículo ocorrido na note da última sexta-feira (17). O trio solicitou uma corrida, em determinado momento anunciou o roubo deixando o motorista amarrado as margens da vicinal de acesso a ao Porto de Areia, levando o veículo e pertences pessoais.

Nas primeiras horas da manhã de sábado (18) o veículo foi localizado carbonizado na 5ª oeste, zona rural do município de Alta Floresta. Informações via 190 relatavam três garotos seguindo a pé na rodovia MT-206, o trio foi abordado e entrou em contradição sobre os motivos de estarem sozinhos, longe de casa. Com idades de 13, 15 e 19 anos, um dos menores confirmou que foi convidado pelo maior para a prática do roubo, um dos menores acabou fugindo da guarnição adentrando a estrada de uma fazenda.O menor que fugiu acabou sendo localizado e apreendido algumas horas depois da fuga, o aparelho celular do motorista vítima do roubo foi localizado em seu poder. O trio relatou que seguiu com o veículo até acabar o combustível, quando decidiram por atear fogo. Diante a situação o trio foi conduzido à Central de Operações da Polícia Militar – Copom, para registro da ocorrência.

A ocasião do roubo gerou revolta em muitas pessoas, algumas resolveram acompanhar o registro da ocorrência, no momento em que o trio era conduzido

à Delegacia de Polícia Judiciária Civil, um homem de 39 anos acabou se exaltando e desferindo um tapa que atingiu o rosto do conduzido de 19 anos. O homem acabou sendo conduzido à Delegacia.

Voltar + Destaques