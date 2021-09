Destaques 20/09/2021 08:46 Assessoria PMAF Setembro Amarelo: CRAS de Alta Floresta promove ações de valorização da vida Foto: Divulgação Desde o início do mês de setembro a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, por meio dos Centros de Referência e Assistência Social – CRAS, vêm promovendo ações de valorização da vida. Segundo a OMS, o suicídio é uma das principais causas de mortalidade, Trata-se de um grave problema de saúde pública e nos aspectos sociais, mas é importante entender que são diversos fatores que podem influenciar um indivíduo a praticar essa ação, como cobrança da sociedade, bullying, medo, insegurança, fracasso, derrotas, estão incluso tratos como gênero, idade e situação familiar etc. No entanto, segundo a OMS, 90% dos casos poderiam ser prevenidos pelo simples fato de ter alguém para conversar, alertar e mudar a situação em que a pessoa se encontra. Nesse sentido, a realização do movimento Setembro Amarelo se faz extremamente necessária para que as pessoas entendam a gravidade da situação, conscientizando sobre a prevenção do suicídio, buscando alertar a população a respeito da realidade da prática no Brasil e no mundo. O movimento reforça que é importante falar sobre o assunto, com o contato pessoal e entrega de frases motivadoras para a população altaflorestense, que aconteceu neste domingo (19) na Feira Livre e segue com ações em pontos estratégicos o centro do município durante a semana. O encerramento do movimento está previsto para o dia 30 de setembro, com um ato a ser realizado na Praça da Cultura. Pequenas ações já fazem toda a diferença para promover a conscientização e tornar esses dias diferenciados.

Veja também sobre Setembro Amarelo CRAS de Alta Floresta valorização da vida ações Voltar + Destaques