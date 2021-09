Destaques 21/09/2021 05:42 Redação I Nativa News Caixa com cabos de fibra óptica pega fogo e vários usuários ficam sem internet em Alta Floresta Técnicos da companhia trabalham para restabelecer serviço de internet fixa Foto: Reprodução O incêndio provocou rompimento de cabo de fibra óptica ontem (20) próximo a Caixa Econômica, na região central de Alta Floresta e os técnicos da companhia de serviços de internet estão trabalhando para restabelecer o serviço no menor prazo possível. Alguns pontos da cidade de Alta Floresta está sem internet banda larga desde às 15h de ontem e operações bancárias com cartões ficaram inoperantes. Segundo um técnico de uma empresa de fibra óptica, esse incêndio causou o rompimento de cabos de fibra, não se sabe quantos usuários foram afetados pelo rompimento dos cabos. A previsão é que dentro de do máximo 12 horas o sinal de internet seja restabelecido na região, as causas do incidente serão investigadas.

