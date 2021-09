A vítima do golpe é uma mulher de 36 anos, que procurou a Polícia Militar nesta segunda-feira (20) para registrar o ocorrido para as devidas providências. Conforme a vítima relatou para a polícia, no último dia 14 solicitou a emissão do boleto para pagamento da parcela de seu veículo, foi direcionada para atendimento via WhatsApp, de onde recebeu o boleto no valor de R$ 1.695,12, efetuando o pagamento na data.



Nesta segunda-feira recebeu uma ligação de uma empresa de cobrança, informando o atraso da parcela. Diante a situação a mulher percebeu que havia caído em golpe. O caso foi registrado.