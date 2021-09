Destaques 21/09/2021 15:43 Redação I Nativa News Força Tática derruba ponto de tráfico em Nova Bandeirantes O trio foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências. A detenção aconteceu nesta segunda-feira (20) durante rondas no bairro Boa Esperança em Nova Bandeirantes e contou com o apoio de militares de folga. Conforme informações repassadas à redação do site Nativa News, a guarnição de Força Tática seguia em rondas quando um jovem foi abordado, em atitude suspeita, em seus bolsos foram localizadas duas porções de substância análoga à pasta base e uma porção análoga à maconha. Ao ser indagado, o jovem apontou o local onde adquiriu o produto entorpecente. No endereço apontado, foi solicitado o apoio de três militares que estavam de folga, um cerco foi realizado na residência e então ela foi adentrada pelos militares. Dois jovens foram surpreendidos, um deles afirmou que pratica o tráfico de drogas há cerca de quatro meses, o outro iniciou o tráfico há cerca de 30 dias. Em busca na residência foi localizado material entorpecente escondido em uma caixa em um quarto. Enterrado no quintal foi encontrado mais do mesmo produto entorpecente. Um aparelho celular foi recuperado, que de acordo com relatos do suspeito, o aparelho foi pego em pagamento de drogas no valor de R$ 200,00. O caso foi registrado e segue sendo apurado pela Polícia Civil.

Veja também sobre Nova Bandeirantes Força Tática ponto de tráfico Voltar + Destaques