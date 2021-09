Destaques 22/09/2021 08:55 Redação I Nativa News Cobra coral é capturada em quintal de casa em Alta Floresta Foto: Divulgação Uma cobra-coral foi encontrada na noite de segunda-feira (20) no quintal de uma casa na rua Sol 2, no bairro Jardim Sol Nascente, em Alta Floresta. Os bombeiros militares foram chamados para capturar o animal e o soltaram na mata. A serpente “coral-verdadeira” peçonhenta, tinha cerca de 45 centímetros de comprimento estava, na calçada do quintal de uma residência próximo de um portão, os militares usaram equipamentos de proteção individual (EPIs) e técnicas adequadas para a captura do animal peçonhento. Após a captura, a cobra coral foi solta pelos bombeiros numa reserva florestal a cerca de 30 quilômetros da cidade, entre os municípios de Alta Floresta e Nova Monte Verde, com acesso pela MT-208.

