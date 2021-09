Destaques 22/09/2021 10:14 Redação I Nativa News Carro com marcas de tiros abandonado é abandonado na região central de Alta Floresta Foto: Abraão Lincoln A Polícia Militar de Alta Floresta localizou na noite de ontem (21) um veículo que apresentava perfurações por arma de fogo. A localização ocorreu após populares relatarem disparo de arma de fogo na rua D-7, região central de Alta Floresta. Ainda no local a equipe foi informada que no momento dos disparos uma motocicleta havia saído em disparada sentido setor F. Posteriormente três pessoas saíram correndo a pé sentido setor B. O veículo Corsa, estava parado no meio da rua e apresentava perfurações por tiros na lateral esquerda, no interior do veículo foi encontrado munição cal. 380 intacta no assoalho atrás do banco do passageiro, uma porção de substância análoga a maconha em cima do painel, um capacete de cor preta e um par de chinelo de cor preta. O veículo foi apresentado na Delegacia Municipal.

