Destaques 22/09/2021 10:39 Redação I Nativa News Nova Bandeirantes,: Homem morre após ser atingidos por tiros no distrito de Japuranã Foto: Divulgação O caso de homicídio foi registrado no município de Nova Bandeirantes, distrito de Japuranã na noite desta terça-feira (21). A vítima, do sexo masculino e que não foi identificada, sofreu disparos de arma de fogo em frente a um mercado, chegou a ser socorrido mas não resistiu e faleceu a caminho do hospital.

Militares do 5° pelotão se deslocaram até o local, em rondas e conversas com testemunhas, o suspeito foi abordado em sua residência, onde foi dado voz de prisão ao homem pelo crime cometido.

Para a polícia o suspeito assumiu ser ele o autor do homicídio e que a arma teria sido jogada em um poço que fica no terreno baldio ao lado da sua casa. Uma busca deverá ser realizada nesta quarta-feira (22), por se tratar de um lugar escuro.

O suspeito foi detido e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

