Destaques 22/09/2021 17:33 Autoridades inauguram nova sala na sede da Polícia Civil de Paranaíta O Prefeito Osmar Mandacarau esteve na sede da Polícia Judiciária Civil de Paranaíta na manhã desta terça feira (21), inaugurando uma nova sala para uso da corporação, na ocasião conversou com os policiais, equipe e com o Drº. Antenor Pimentel, Delegado de Polícia, sobre projetos futuros. A construção da sala tem a parceria da Prefeitura de Paranaíta, o CONSEG e a SESP/MT. ocasião foi acompanhada pelos secretários Cláudio Dubiani, Finanças; Assis frizon Desenvolvimento, pelo ex gestor, Tony Rufatto; Zeca, responsável pelo SICOOB em Paranaíta; o secretário de comunicação, Ray Silva, equipe da Polícia Civil e Drº Antenor Pimentel.

