Destaques 23/09/2021 07:22 Calor impera até sexta (24) e chuva deve cair no sábado (25) em boa parte de MT Em praticamente todas as regiões do estado há previsão para pancadas de chuva até o próximo fim de semana, amenizando a temperatura Foto: Reprodução De acordo com o site especializado em meteorologia Climatempo, há 90% de possibilidade de chuva já para o sábado (25). De imediato, contudo, a temperatura, deve seguir alta e variando entre 26°C e 39°C. Para o domingo (26), a previsão também aponta possiblidade de chuva durante a tarde e a noite. O instituto mostra que, a partir de então, há previsão de chuva até a outra quarta-feira (29). A máxima pode chegar aos 39°C. A expectativa é de que a umidade relativa do ar cresça e a qualidade de vida dê um salto em várias regiões que já estão sofrendo com a seca prolongada. Por cont a de um incêndio na rodovia MT-251, que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães, desde ontem (21) uma “cortina de fumaça” cobra o céu da capital. Na região, agentes do Corpo de Bombeiros tentam controlar as chamas. A primavera começou na tarde desta quarta-feira (22) no Brasil, e a previsão é de que a estação, conhecida pelas flores e pela renovação da vegetação, chegue com muitas chuvas em Mato Grosso. Interior A exemplo de Cuiabá, Rondonópolis deve ter uma sequência de dias com pancadas de chuva a partir do fim de semana até dia 29, com exceção da terça-feira (28). Antes de tudo isso, nesta quinta (23) e sexta (24), entretanto, a cidade deve sofrer com um calor agudo que pode elevar os termômetros até uma máxima de 42º. A região de Cáceres também deve ter um alívio a partir do próximo fim de semana, com uma sequência de duas chuvosos mais curta, terminando já na segunda (27). A chuva volta, contudo, na quinta (30), e surge novamente nos cinco dias posteriores. Em Sinop, a chamada “capital do nortão”, a chuva já marca a presença, com 90% de chances de surgir, a partir desta quinta (23), repetindo sua presença por momentos dos dias seguintes até segunda (27). Na terça (28), a região deve ter um dia sem chuva, que retorna na quarta (29) e quinta (30), seguindo a tendência de boa parte do estado. Mais ao norte, em Alta Floresta, a previsão é parecida com Sinop, com a diferença da chuva chegar com mais intensidade, preenchendo o calendário até o fim do mês. A partir desta quinta (23), os fins de tarde e noites da região devem registrar pancadas de chuvas rotineiras até o sábado (2). Em Tangará da Serra, a chuva vai dar as caras só na sexta (24), mas surgirá diariamente até a segunda (27), voltando a surgir a partir de quarta (29) até o fim de semana seguinte. Na região de Vila Rica, norte do Vale do Araguaia, onde uma tempestade recente fez estragos em propriedades rurais, a chuva também chega na sexta-feira (24) e acompanha as rotinas de fins de expediente até a terça-feira (28), dando uma folga apenas na quarta (29) e retornando pra nova sequência a partir de quinta (30). Mais abaixo, ainda no Vale, a região de Água Boa – MT é outra que deve receber chuvas diariamente marcando presença a partir de sexta (24) até segunda (27). Na terça (28) e quarta (29) o dia deve ser todo ensolarado, com a chuva voltando só na quinta (30) e voltando a aparecer todos os dias, inclusive já entrando no fim de semana.

