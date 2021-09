Destaques 23/09/2021 08:55 Arão Leite/Jornal da Cidade NÃO PASSO A MÃO NA CABEÇA: Alta Floresta: Mãe de menor envolvido em assalto queria filho na cadeia Na manhã desta segunda-feira uma mãe estava na frente da Delegacia Municipal de Polícia Civil de Alta Floresta, aguardando ser chamada para liberação do filho ou acompanhar uma audiência de custódia do menor que ajudou a roubar um carro, amarrar o dono e deixa-lo dentro do mato e ainda queimar posteriormente o veículo.

A mulher que tem outros cinco filhos, se dizia indignada. “Mas não estou indignada por que meu filho está preso e sim, porque vai ser solto. Ele deveria ficar aí preso, pagar pelo que fez. Sinto na pele o que fizeram com o trabalhador. Não concordo de jeito nenhum deles terem roubado o carro que o homem tira o sustento de casa e depois ainda tocar fogo. Nunca o ensinamos a cometer crime. Os irmãos deles são pessoas de bem e ele teria que ser ainda melhor, pois nunca lhe faltou nada e nunca apanhou. O educamos para não cometer absurdos como esse, mas se quis partir para esse mundo, eu preferia que ele ficasse preso e pagasse pelo que fez”, disse a mulher.

“É porque não tenho condições, mas se eu pudesse, iria ajudar o dono do carro a comprar outro. Jamais vou concordar com a covardia que fizeram com esse trabalhador. Sou mãe de um dos envolvidos, mas eu queria que ele tivesse uma lição da Justiça para pagar pelo que fez”, finalizou.

