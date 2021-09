Destaques 23/09/2021 14:12 Inscrições para Circuito Empreendedor de Alta Floresta estão abertas As orientações visam estimular os pequenos negócios nos municípios que compõem o consórcio Vale do Teles Pires Foto: Divulgação Estão abertas as inscrições do 7º Circuito Empreendedor que irá ocorrer no dia 07 de outubro, no Centro de Eventos –Teatro Municipal Agostinho Bizinoto, na Praça do Avião, no centro de Alta Floresta. Os interessados podem se inscrever clicando no banner disponível no portal da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (www.sedec.mt.gov.br). A inscrição é gratuita. O Circuito Empreendedor é um projeto da Sedec que tem como intuito levar capacitação e estimular os pequenos negócios no Estado, focando na capacitação de gestores, futuros empreendedores, microempreendedores individuais e empresários de pequeno. Confira a programação completa do evento: 08h – Credenciamento - Centro de Eventos –Teatro Municipal Agostinho Bizinoto 08h30 - Cerimônia de Abertura – Apresentação do programa “Pensando Grande Para os Pequenos” Oficinas matutinas: 09h30 às 12h – Oficinas - Escola Técnica/Seciteci SEBRAE – MT – Sala 01 09h30 às 12h – Fazer é empreender SEDEC – Sala 02 09h30 às 11h30 – Compras Governamentais- Como o pequeno empreendedor pode vender para a prefeitura ASSEMBLEIA SOCIAL – ALMT – Sala 03 09h30 às 10h30 - Empreendedorismo feminino BANCO DO BRASIL – Auditório 09h30 às 10h30 – Apresentação do FCO DESENVOLVE MT – Auditório 10h30 às 11h – Apresentação das linhas de crédito SEDEC-MT – Sala 03 10h35 às 12h – Entenda os Incentivos Fiscais Estaduais – setor Empresarial e Rural TURISMO/ SEDEC – Sala 05 10h às 11h – Roda de conversa Secretaria Adjunta de Turismo (Seadtur) 12h às 13h30 – Almoço Oficinas vespertinas: SEBRAE – MT – Sala 01 13h30 às 17h30 – Fluxo de caixa e capital de giro SEDEC – Sala 02 14h30 às 16h30 – Compras Governamentais- Como o pequeno empreendedor pode vender para a prefeitura SEMA-MT – Sala 04 13h30 às 15h30 – Descentralização da gestão ambiental pública e seu estágio atual SEAF-MT – Sala 04 15h40 às 16h40 - Orientação SUSAF JUCEMAT – Sala 05 14h40 às 15h40 – Apresentação da REDE SIM SERVIÇOS – Público Rotativo - Auditório 08h às 17h30 Atendimento ao MEI - CAE; Atendimento à Indústria - Pesquisa de Mercado, Certificação Digital e demais serviços – IEL-Fiemt; Mesa de Atendimento e Negócios, oferta de produtos, serviços e soluções e educação financeira – Sicredi; Atendimento ao Artesão Sedec; Exposição dos trabalhos manuais do curso de Valorização Social – SESC- Alta Floresta/Fecomércio; Atendimento Associação Comercial de Alta Floresta; Atendimento Câmara de Dirigentes Lojistas de Alta Floresta (CDL).

Veja também sobre Alta Floresta Circuito Empreendedor SEDEC Estado Voltar + Destaques