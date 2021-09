Destaques 23/09/2021 18:31 Suspeito detido por ter matado desafeto com vários tiros em Nova Bandeirantes alega rixa antiga Foto: Reprodução O caso de homicídio foi registrado no município de Nova Bandeirantes, distrito de Japuranã na noite desta terça-feira (21). Maurinei Felisare Machado, 45, foi assassinado por disparos de arma de fogo em frente a um mercado, chegou a ser socorrido mas não resistiu e faleceu a caminho do hospital. Polícia prendeu Naldo Oliveira Pereira de 43 anos, ele confessou o crime e alegou existência de rixa antiga entre os dois. Disse ainda que já foi vítima de agressão de Maurinei e que sofreu ameaças. Eles tinham uma rixa antiga e, por isso, decidiu matá-lo. Preso em flagrante, foi levado para a delegacia de Polícia Civil e autuado.

