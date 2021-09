Destaques 23/09/2021 19:25 Redação I Nativa News Caminhonete com placas de Nova Bandeirantes se envolve em acidente com carreta na MT-320 Foto: Divulgação O acidente envolveu uma carreta e uma caminhonete L-200, registrado na manhã desta quinta-feira (23) na rodovia MT-320, próximo ao município de Colíder. Não houve vítimas, apenas danos materiais foram registrados.

Conforme a concessionária Via Brasil, ambos veículos seguiam em sentido contrário quando houve um choque lateral, com o impacto uma das rodas da caminhonete se soltou. O trânsito ficou lento por alguns minutos, sendo liberado posteriormente.

