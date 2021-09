As inscrições estão abertas até o dia 10 de outubro, para o processo Seletivo 2022/1 do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) para os Cursos Superiores (Bacharelado, Tecnologia e Licenciatura). São ofertas 1.189 vagas em 14 campi (Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres – Prof. Olegário Baldo, Campo Novo do Parecis, Cuiabá – Bela Vista, Cuiabá – Octayde Jorge da Silva, Confresa, Juína, Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Vicente, Sorriso e Várzea Grande), 3 campi avançados (Diamantino, Lucas do Rio Verde e Tangará da Serra) e 2 centros de referência (Jaciara e Campo Verde).

As inscrições são feitas exclusivamente pelo site: http://selecao.ifmt.edu.br Não haverá cobrança de taxa de inscrição para participação no processo seletivo.

Para participar deste processo seletivo é necessário ter participado de pelo menos uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O candidato deverá se inscrever identificando o seu número de inscrição do ENEM 2010 ou posterior (2010 a 2020).

No preenchimento do Requerimento de Inscrição o candidato não poderá informar CPF de terceiro, pois é por meio deste que será realizada a consulta ao banco de dados do INEP para validação e conhecimento das notas do ENEM.

O IFMT reserva 60% (sessenta por cento) das vagas de todos os cursos e turnos para candidatos que tenham cursado INTEGRALMENTE o ensino médio na rede pública de ensino (municipal, estadual ou federal). Com isso, o candidato no ato da inscrição poderá optar pelas vagas reservadas (cotas).

Qualquer dúvida e/ou ajuda técnica referente às inscrições devem ser encaminhadas por e-mail dentro do período de inscrição, no e-mail: [email protected]

No dia 15 de outubro de 2021, o IFMT disponibilizará para os candidatos a confirmação de inscrição, contendo o nome do candidato, o número da inscrição, o curso pretendido e Campus que realizará o curso, no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br/.

No dia 30 de novembro de 2021, serão divulgadas, no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br/, dez listas preliminares, sendo um dos candidatos da listagem geral que foram aprovados e os classificados no processo seletivo 2022/1 e nas outras nove listas constarão os nomes dos candidatos aprovados e os classificados que se inscreveram como cotistas (reserva de vagas), por curso e turno.

Os candidatos aprovados dentro do número de vagas disponíveis deverão realizar sua matrícula obrigatoriamente de forma online. As matrículas da 1ª chamada (candidatos aprovados) serão realizadas das 14 a 21 janeiro de 2022, conforme publicação dos aprovados no resultado final do processo seletivo.