Foram mais de seis horas de negociações, momentos tensos vividos por familiares, duas crianças feitas de refém, uma mulher baleada e um homem descontrolado. O caso movimentou as forças de segurança do município de Alta Floresta nesta sexta-feira (24).



O fato teve início por volta das 09h nesta manhã, quando uma mulher teve a casa invadida pelo ex companheiro no bairro Jardim Imperial. A vítima tinha uma medida protetiva, o ex companheiro acabou efetuando disparos contra a mulher, que foi atingida no rosto. A mulher conseguiu fugir e foi socorrida. Duas crianças, uma de cerca de dois anos e outra com 11, ficaram na residência sob ameaças com a arma de fogo.



As negociações tiveram início com agentes da Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, que contaram com apoio de uma psicóloga nas negociações. Por volta das 15h o homem liberou uma das crianças, posteriormente se entregou as forças de segurança.



Conforme informações repassadas a redação do site Nativa News, a vítima se mudou recentemente para Alta Floresta, vinda do município de Novo Mundo, após a separação. O suspeito havia sido denunciado por familiares pela prática de estupro de vulnerável. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.