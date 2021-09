Destaques 24/09/2021 17:55 Gazeta Digital Fim de semana tem alerta de tempestade para 70 cidades de MT; veja quais Foto: Reprodução O fim de semana tem alerta de tempestades para 70 cidades de Mato Grosso. Grande parte dos municípios fica na região norte, que já está sofrendo com estragos causados pelas chuvas nos últimos dias. Mas, apesar de previsão apontar para chuva, o calor vai predominar. Em Cuiabá, a mínima não baixa de 26°C nesta sexta-feira (24) a máxima chega aos 40°C. No sábado (25) os termômetros marcam entre 28°C e 41°C. Já no domingo (26) a temperatura varia de 26°C a 37°C. Pode haver pancadas de chuva isoladas.

A previsão para Cáceres (225 km a Oeste) é de chuva nesta sexta. As mínimas flutuam entre 23°C e 24°C. Já as máximas vão de 40°C a 42°C.

Há chance de chuva durante todo o fim de semana em Chapada dos Guimarães (67 km ao Norte). Na cidade, as mínimas vão de 21°C a 24°C. As máximas variam de 38°C a 42°C.

Deve chover todos os dias em Sinop (500 km ao Norte). Na cidade, as mínimas ficam entre 22°C e 25°C. A máxima vai de 33°C a 38°C.

Rondonópolis (215 km ao Sul) marca mínimas entre 24°C e 25°C. As máximas vão de 38°C a 42°C. Teve garoar todo o fim de semana em áreas isoladas.

A umidade relativa do ar segue baixa em todo o estado.

Confira cidades sob alerta de temporais: Água Boa Alta Floresta Alto Boa Vista Apiacás Aripuanã Bom Jesus do Araguaia Brasnorte Campinápolis Campo Novo do Parecis Campos de Júlio Canabrava do Norte Canarana Carlinda Castanheira Cláudia Cocalinho Colíder Colniza Comodoro Confresa Cotriguaçu Feliz Natal Gaúcha do Norte Guarantã do Norte Ipiranga do Norte Itanhangá Itaúba Juara Juína Juruena Lucas do Rio Verde Luciara Marcelândia Matupá Nova Bandeirantes Nova Canaã do Norte Nova Guarita Nova Maringá Nova Monte Verde Nova Mutum Nova Nazaré Nova Santa Helena Nova Ubiratã Novo Horizonte do Norte Novo Mundo Novo Santo Antônio Paranaíta Paranatinga Peixoto de Azevedo Porto Alegre do Norte Porto dos Gaúchos Querência Ribeirão Cascalheira Rondolândia Santa Carmem Santa Cruz do Xingu Santa Terezinha São Félix do Araguaia São José do Rio Claro São José do Xingu Sapezal Serra Nova Dourada Sinop Sorriso Tabaporã Tapurah Terra Nova do Norte União do Sul Vera Vila Rica

