Destaques 25/09/2021 09:19 Alta Floresta: Criminosas roubam mais de R$ 300 de mulher na saída de lotérica Imagem Ilustrativa / Reprodução A mulher de 29 anos procurou a Polícia Militar relatando que foi vítima de roubo no centro da cidade na manhã de sexta-feira (24), após um saque em uma lotérica. Duas mulheres são suspeitas deste roubo. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer. Conforme registro da PM, a mulher relatou que por volta das 10h38 realizou um saque no valor de R$ 375,00 na lotérica da Avenida Ludovico da Riva, em Alta Floresta, do lado de fora conferia o valor quando duas mulheres se aproximaram e tomaram o dinheiro de suas mãos. A dupla fugiu sentido ao setor B, ao tentar alcançá-las, uma das suspeitas jogou um líquido, que a vítima não soube precisar o que era, contra ela, conseguindo fugir. As características das suspeitas foram informadas e o boletim de roubo registrado.

