Destaques 25/09/2021 09:38 Alta Floresta: Com aumento de casos de covid-19, Prefeitura flexibiliza restrições Foto: Divulgação No final da tarde desta sexta-feira (24) a prefeitura de Alta Floresta emitiu um novo decreto com medidas de prevenção para o novo coronavírus no município, o decreto de nº 238 é assinado pelo prefeito e flexibiliza as medidas de biossegurança. Alta Floresta chegou a registrar apenas 64 casos ativos de covid-19 (no boletim do dia 09/09) com um aumento gradativo chegando a 107 casos ativos na sexta-feira (24). Mesmo com o aumento nos casos, o decreto divulgado pela assessoria de comunicação flexibilizou as medidas, retirando o toque de recolher e permitindo público de 50% em eventos gerais e bares e congêneres, abrindo brechas para a promoção de aglomerações. O decreto mantém as medidas não farmacológicas de prevenção, como a obediência de protocolos de saúde e normas sanitárias. Proíbe o uso de narguilé e produtos compartilhados, assim como multas para quem descumprir as medidas e utilização de som automotivo em locais públicos. Com os avanços na vacinação, atualmente o município está classificado como risco baixo para a contaminação por Covid-19, mas caso os números continuem a subir, a classificação deverá ser alterada.

