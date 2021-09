Destaques 26/09/2021 07:53 Redação I Nativa News Servidor municipal de 43 anos morre por complicações da Covid-19 em Alta Floresta Na tarde deste sábado (25/9), encerrou-se a luta do servidor público Agnaldo Borges Ferreira, 43 anos, contra as complicações da covid-19. Morre com ele um sorriso aberto, marca de sua vida. Ele fazia parte da equipe da Secretaria da Assistência Social de Alta Floresta. Amigo para todas as horas, profissional de primeira e grande pai de família, Agnaldo era casado com a enfermeira Tamires Rampazzo, pai de duas meninas. Ingressou no serviço público por concurso em 1999. Na manhã deste domingo (26) a família preparou um velório simbólico, para que amigos prestem apoio e a última homenagem. Agnaldo é muito conhecido no município principalmente por sua hombridade.

Voltar + Destaques