Destaques 27/09/2021 05:37 Cuiabá empata em 0 a 0 com o Atlético-GO; Dourado aumenta série invicta no Brasileirão Foto:AssCom Dourado Cuiabá e Atlético-GO empataram em um jogo sem gols na noite deste domingo (26), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Cuiabá aumenta sua sequência de invencibilidade no Brasileirão e agora contabiliza seis jogos sem derrotas. Inofensvo, o meio campo e o ataque do dourado pouco criaram durante os 90 minutos que a bola rolou. A melhor chance do time da capital foi com Elton, no primeiro minuto de jogo. Após bom passe de Clayson, o atacante conseguiu avançar pela grande área e só parou no goleiro Fernando Miguel. Com pouca inspiração, o time do treinador Jorginho optou por se defender e abdicou das investidas no ataque. Os números comprovam: 12 finalizações a 6 para o time goiano. O segundo tempo foi marcado por intensa pressão do Atlético-GO, que teve nos pés de Zé Roberto a chance de inaugurar o marcador, mas faltou pontaria. Com o ponto conquistado em Goiânia, o Cuiabá é o décimo colocado e continua brigando na parte de cima tabela de classificação. São 29 pontos, um a menos que o Athletico-PR, que bateu o Grêmio mais cedo e roubou a nona colocação do Dourado. O próximo jogo do Cuiabá é diante do América-MG, sábado (2), às 16h (horário de MT), na Arena Pantanal. O time

Walter, João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Auremir (Camilo), Pepê e Cabrera (Max); Clayson (Felipe Marques), Jonathan Cafú e Elton (Jenison). Técnico: Jorginho.

