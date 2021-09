Destaques 27/09/2021 06:07 Heloisa Vasconcelos Preço do frango já acumula alta de 25% em um ano O aumento nos custos para os produtores de avicultura se refletiu nas gôndolas do supermercado tanto para o frango como para o ovo Foto: Getty Images via BBC Diante do aumento do preço da carne bovina, o frango costumava ser a via alternativa para economizar no supermercado. Diante da alta da inflação, até mesmo essa proteína tida como uma opção mais em conta está pesando no bolso dos brasileiros. De acordo com dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), do IBGE, o frango inteiro já acumula alta de 25,94% nos últimos 12 meses. O frango em pedaços tem variação de 25% e os ovos de galinha, de 14,26%. O aumento expressivo nas gôndolas tem relação com o aumento dos custos de produção dos avicultores, em grande parte motivado pelo aumento do preço do milho e do farelo de soja no mercado interno e externo. De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin, esses insumos representam entre 70% e 80% dos custos e a alta deles se soma a um aumento no preço de embalagens, energia elétrica e diesel. A associação estima que os produtores tiveram um aumento de 50,62% nos custos de produção de frangos no último ano, o dobro do que foi repassado aos consumidores. O frango teve o segundo maior aumento entre as proteínas analisadas pelo IPCA. Confira: AINDA VAI SUBIR? Ricardo Santin afirma que os brasileiros terão uma ceia de natal mais cara no que se diz respeito a aves no geral. “O nível normal não tem mais, não vai ter mais ovo e frango muito barato. O preço do milho e farelo de soja não tendem a baixar de novo, vão baixar quando entrar as importações dos Estados Unidos. Mas vão ficar em patamares mais altos do que a gente tinha no passado”, pontua. Matheus destaca que a questão energética deve levar a novos aumentos no curtíssimo prazo, já que os efeitos da nova bandeira tarifária “escassez hídrica” ainda devem chegar aos produtores e serem repassados às gôndolas dos supermercados. Os ovos de galinha devem seguir a mesma tendência de altas. A pesquisa de preços entre diferentes empresas é importante para o consumidor que quer economizar. Segundo Ricardo, os preços devem variar de acordo com as marcas. “Tem empresas com mais perfil exportador, quem exporta tem algumas vantagens econômicas com o câmbio valorizado. Talvez por isso ele consiga segurar o frango mais barato. Para empresas só de mercado interno, principalmente de ovos, eles recebem na veia os custos e tem que repassar”, coloca.

Voltar + Destaques