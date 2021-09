Destaques 27/09/2021 07:23 Redação I Nativa News Volta a aumentar número de casos ativos de covid-19 em Alta Floresta Foto: Reprodução Voltou a aumentar o número de casos ativos de covid-19 em Alta Floresta. O número vinha caindo desde de julho, mas voltou a mesmo patamar no final de semana. São 126 pessoas oficialmente com o vírus. Alta Floresta chegou a registrar apenas 64 casos ativos de covid-19 (no boletim do dia 09/09) com um aumento gradativo chegando a 107 casos ativos na sexta-feira (24). Mesmo com o aumento nos casos, em decreto a prefeitura flexibilizou as medidas, retirando o toque de recolher e permitindo público de 50% em eventos gerais e bares e congêneres, abrindo brechas para a promoção de aglomerações. Conforme o boletim Epidemiológico da secretaria municipal de Saúde de Alta Floresta, divulgado domingo, 26, o município tem 45 casos de covid-19 suspeitos, 126 casos ativos e 10268 acumulados. E 145 pacientes evoluíram para óbito.

