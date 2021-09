Destaques 27/09/2021 08:08 Redação I Nativa News Alta Floresta: suspeito é detido após furto de R$ 5 mil em estabelecimento onde trabalhava Foto: Reprodução Comerciante procura Polícia Militar para denunciar furto após análise das câmeras de circuito interno de estabelecimento. Cerca de R$ 5 mil foram furtados, entre cheques e cédulas. O suspeito foi identificado e detido, o caso encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

Conforme registro da PM, o comerciante sentiu falta do montante e ao analisar as imagens identificou o furto, o suspeito, que é funcionário, em um momento retirou e amassou parte do valor, em outro momento, entrega parte do valor para uma pessoa que apenas entrou no estabelecimento, não fez compras.

Diante as imagens o suspeito foi abordado, tentou negar o furto, mas acabou dizendo que escondeu o envelope na casa da mãe dele. Na residência da genitora as imagens foram mostradas, o suspeito tentou fugir, mas foi impedido.

Não tendo como negar o furto, o suspeito de 21 anos confirmou que fez compras de roupas e assessórios e ainda de um aparelho celular. Uma outra funcionária participou da ação, em seu poder haviam dois cheques. O suspeito foi encaminhado para as devidas providências.

Veja também sobre estabelecimento R$ 5 mil furto suspeito Alta Floresta Voltar + Destaques