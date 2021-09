Destaques 27/09/2021 14:52 Servidor da Unemat de AF é selecionado para programa de Formação em Captação de Recursos da Fiocruz Foto: Divulgação O servidor técnico da UNEMAT, campus de Alta Floresta, Ataídes Ribeiro da Cruz, foi selecionado entre 1.447 inscritos, para participar do programa de Formação em Captação de Recursos, ofertado pelo Escritório de Captação de Recursos da Fiocruz (EC/Fiocruz) em parceria com a Sociedade de Promoção da Casa de Oswaldo Cruz (SPCOC). Segundo o portal da Fiocruz, o programa é direcionado para pessoas que desejam atuar como captadores em instituições públicas e/ou organizações sem fins lucrativos de interesse público. Os 30 candidatos escolhidos passaram por um processo de seleção, tendo sido avaliados por uma comissão especial. A captação de recursos trata-se de um procedimento desenvolvido por uma organização, para pedir contribuições voluntárias que serão destinadas para os projetos da instituição, desta forma, com esse curso, o campus terá um profissional instruído e treinado por uma Fundação de renome, a Fiocruz, para pensar soluções e buscar recursos. Os selecionados passarão por uma formação de 5 meses que ofertará 31 aulas com 24 profissionais reconhecidos nacional e internacionalmente. Ataídes atua no campus no setor de Tecnologia da Informação, assim, com a formação, objetiva-se a captação de recursos para promover a implantação de CATIS – Centro de Acesso à Tecnologia para a Inclusão Social. Parabenizamos nosso servidor por essa conquista, que é também de grande relevância para o campus, uma vez que beneficiará toda a comunidade acadêmica.

Veja também sobre Unemat Fiocruz Formação Servidor Alta Floresta Voltar + Destaques