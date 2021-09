O compromisso do senador Jayme Campos (DEM), com o desenvolvimento dos municípios mato-grossenses, é sempre destacado pelo deputado estadual Dilmar Dal Bosco (DEM), que contribuiu mais uma vez, para que municípios sejam contemplados com emendas parlamentares, na tarde da última quinta-feira (23), em Várzea Grande.

Deputado Dilmar Dal Bosco explicou que além das demandas que foram apresentadas pelos prefeitos e vereadores, senador já atendeu a maioria dos municípios de MT. “Quero agradecer o senador Jayme Campos pela atenção especial que sempre tem dado para mim, como Parlamentar, Democratas, mas o senador tem atendido o estado de MT, onde destinou emendas para a maioria dos municípios.

Nova Bandeirantes esteve presente com vice-prefeito, José Sidnei (DEM), presidente da Câmara, João da Marcenaria (DEM) e vereador Edilson Anselmo (PATRIOTA), que foram contemplados com um caminhão e uma retroescavadeira.

Vereador Marcos Menin (DEM), de Alta Floresta, foi contemplado com R$ 1 milhão de reais, do senador Jayme Campos; R$ 500 mil reais, do deputado Dilmar Dal Bosco e R$ 1,5 milhões, do governo do estado, que será destinado para pavimentação do Bairro Renascer. “Muito importante, porque asfalto é saúde, melhorias para o bairro, um sonho alcançado com a emenda do senador, do deputado Dilmar e do governador”, finalizou Menin.

Senador Jayme Campos salientou que os municípios atendidos com as emendas que foram destinadas junto com o deputado Dilmar, vão colocar em prática importantes projetos de infraestrutura. “Estamos sempre trabalhando pela melhoria da qualidade de vida dos munícipes do nosso estado e não poderia deixar de atender ao pedido do deputado Dilmar Dal Bosco, que é um Democratas e luta incessantemente por melhorias em todos os municípios de MT”, finalizou Jayme.