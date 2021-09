Destaques 27/09/2021 15:19 Redação I Nativa News Ambulância de Alta Floresta capota e duas pessoas ficam feridas na BR-163 em MT Foto: Divulgação Uma ambulância capotou nesta segunda - feira (27) deixando duas pessoas feridas no km 368 da BR-163, em Nova Mutum. Segundo a concessionária Rota do Oeste, o acidente ocorreu às 6h19, no interior do veiculo estavam uma enfermeira, paciente e o motorista teve apenas ferimentos leves. De acordo com a concessionária, a ambulância pertence ao município de Alta Floresta. Uma equipe de resgate esteve no local e encaminhou duas pessoas (a enfermeira e um paciente) ao Hospital de Nova Mutum. O condutor da ambulância assinou termo de recusa de encaminhamento médico. As informações iniciais apontam que o veículo seguia sentido norte, saiu de pista e capotou.

