Destaques 28/09/2021 05:38 Arão Leite/Jornal da Cidade Alta Floresta: motociclista morre em acidente e motorista de carro é preso por embriaguez Foto: Reprodução Um homem de 50 anos foi vítima de um acidente envolvendo uma motocicleta Bros e um Uno na Perimetral Rogério Silva, município de Alta Floresta. A tragédia aconteceu na noite de sábado, 25, a cerca de 200 metros do Corpo de Bombeiros. A vítima ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Jair Pereira Morais, morador da Rua LN-5, estaria a caminho da casa de uma irmã, mas acabou tendo seu destino interrompido com o choque frontal entre sua Bros e o carro. Segundo testemunhas, era por volta das 20 horas e o Uno que transitava sentido Centro Cidade Alta foi fazer uma ultrapassagem em momento inoportuno quando teria invadido a mão contrária e acertou em cheio a moto. Agentes de Trânsito foram ao local e a Polícia Militar também. No momento da confecção do boletim de ocorrência os militares constataram que os veículos estavam com documentação irregular e ambos os condutores sem a CNH. E o condutor do carro também apresentou sinal de embriaguez, sendo conduzido à Delegacia. O homem que não teve a idade revelada poderá responder por crime de embriaguez ao volante e ainda homicídio culposo. Mas o caso será investigado pela Polícia Civil de Alta Floresta. O corpo de Jair, que também era conhecido como Nego, foi sepultado na manhã desta segunda-feira.

