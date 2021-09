O Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Alta Floresta se posicionou na rede social (facebook) a favor de uma abertura gradual do comercio e dos eventos, em descompasso com o recente Decreto emitido pelo executivo.

Mesmo com o aumento nos casos, em decreto a prefeitura flexibilizou as medidas, retirando o toque de recolher e permitindo público de 50% em eventos gerais e bares e congêneres, abrindo brechas para a promoção de aglomerações. Em nota o CMS ressalta que a pandemia está longe do fim.

"Acreditamos que a Pandemia ainda esta longe do fim e os casos vem aumentando diariamente . O Objetivo principal é proteger nossos cidadãos e uma abertura abrupta podem fazer com que os casos aumentem e o Sistema de Saúde entre em colapso, já que muito dos estudos dão conta que há de haver reforço na vacinação e que o numero de anticorpos cai ao longo do tempo".

O controle social na Saúde vem produzindo uma série de documentos para órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário, e para a população em geral. Zelamos pela Seguridade Social na nossa cidade e pela vida das pessoas, propondo encaminhamentos e medidas que podem atenuar o cenário que estamos enfrentando, com abertura gradual onde 90 por cento dos eventos podem ser mantidos, mas com as medidas adequadas, conforme nossa Resolução de numero 23, que esta disponível em nossas redes sociais para conhecimento. Sendo que a Resolução foi fruto de intensos diálogos com a Secretaria de saúde, Representantes de Comercio e de movimentos civis.

Estamos do lado da vida.

Nunca é demais frisar: quem desrespeita as regras de combate à Covid-19 está colocando a própria vida em risco, mas também a vida de outras pessoas e milhares de empregos. Quando isso acontece, é sinal que falhamos como seres humanos.