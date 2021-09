Destaques 28/09/2021 14:13 O Bom da Notícia Energisa repudia uso de caso de 2017 em Paranaita, associando brutal crime contra trabalhador à empresa Narrativa distorce decisão do próprio TRT. Companhia reforça que cumpre integralmente todas as leis e normas trabalhistas. Foto: Arquivo Nativa News A Energisa repudia de forma veemente narrativas que distorcem a atuação da empresa em Mato Grosso, principalmente associando erroneamente o momento atual a um brutal crime contra um trabalhador da empresa, ocorrido em 2017, em Paranaíta. Conforme decisão proferida à época pela Vara do Trabalho de Alta Floresta e confirmada pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, a companhia foi isenta de culpa pelo óbvio ato de violência do autor, que permanece foragido após tirar a vida do colaborador numa emboscada, classificado na sentença como contrário “a todos os preceitos da razão humana, o que não poderia ter sido previsto ou evitado, mesmo pelo empregador mais diligente”. A companhia reforça que cumpre integralmente todas as leis e normas trabalhistas, tendo saúde e segurança dos colaboradores como um valor e prioridade. Tanto que recebeu diversos prêmios como uma das melhores empresas do país para se trabalhar, investindo em capacitação, bem-estar, campanhas internas e externas de segurança, para clientes e funcionários. Além disso, cumpre desde o dia 27 de março deste ano a determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que regula o setor, pelo não corte de energia por inadimplência à famílias de baixa renda, entendendo ser uma medida essencial diante do impacto gerado pela pandemia. Entenda o caso No dia 24 de julho de 2017, o funcionário da Energisa, Gilmar Francisco de Oliveira, foi morto a tiros ao religar a energia elétrica de uma residência no setor de chácaras no município de Paranaíta. Gilmar estaria com um colega e teriam cortado a energia da residência por falta de pagamento o que poderia ter irritado o morador. Revoltado com o corte de energia, o cliente ainda pela manhã fez o devido pagamento e solicitou a religação através do call center (0800), e exigiu a religação com urgência. Por volta das 16h a vítima foi efetuar a religação da unidade consumidora, onde recebeu dois disparos de arma de fogo. O mesmo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local. O suspeito foi identificado e é procurado pela polícia, após os disparos ele fugiu. Na época, a justiça isentou a concessionária de energia de indenizar a família do empregado morto. A decisão, proferida na Vara do Trabalho de Alta Floresta, foi confirmada pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso (TRT/MT). No pedido de compensação por danos material e moral feito à Justiça do Trabalho, a família requereu a responsabilização da empresa pela morte do empregado. A sentença se pautou na justificativa que a tragédia resultou de fato de terceiro, circunstância que afasta o nexo de causalidade entre o ocorrido e a relação de emprego, requisito para se reconhecer o dever de o empregador indenizar pelo dano. Os julgadores ainda concluíram de que a questão envolvia uma típica situação de ato de terceiro. E que a responsabilidade pelo aumento do índice de violência não pode ser imputada ao empregador, mas à falta de uma eficiente política de aprimoramento da segurança pública e de um controle mais rigoroso da posse de armas de fogo, frisando que o combate a ação de criminosos, por meio da segurança pública, é dever do Estado, expressamente previsto na Constituição Federal.

