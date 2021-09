Destaques 29/09/2021 07:03 Redação I Nativa News Alta Floresta: Comerciante sofre tentativa de homicídio, ao fugir tem carro incendiado Foto: A Noticias Digital MT Um comerciante teve seu veículo, incendiado na MT-325. A vítima, relatou que dois indivíduos, em uma motocicleta, tentaram aborda-lo de posse de uma arma de fogo, momento esse que a vítima tentou fugir dos suspeitos, mas que em determinado ponto da rodovia os suspeitos começaram a atirar em seu veículo. Após parar o veículo, um Golf, prata, a beira da rodovia a vítima saiu correndo para o mato. Os suspeitos colocaram fogo no carro. O crime aconteceu por volta de 21h30 de terça-feira (28), em Alta Floresta. De acordo com informações apuradas pela Polícia Militar, a vítima disse que não conhece e nem sabe o motivo do acontecido, mas que na sexta-feira (24), teria recebido uma ligação anônima, onde um rapaz falou na ligação que sabia onde ele morava e o que a vítima fazia. De acordo com o boletim de ocorrência o veículo é assegurado. A policia militar fez o acionamento do Corpo de Bombeiros, Policia Civil e Politec que se fizeram presentes no local.

