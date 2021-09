Destaques 29/09/2021 09:34 Redação I Nativa News Alta Floresta: Motociclista morre após se chocar com ônibus próximo ao terminal rodoviário O acidente foi registrado por volta das 23h30 na avenida Ariosto da Riva, próximo ao terminal rodoviário em Alta Floresta. A vítima é um jovem de 20 anos que conduzia uma motocicleta quando se chocou contra um ônibus. O jovem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, com várias fraturas, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu momentos após dar entrada no Hospital Regional Albert Sabin.

Conforme registro da Polícia Militar e Corpos de Bombeiros, o jovem seguia em uma motocicleta Fan sentido centro à rodovia quando colidiu contra o ônibus que realizava atravessia da avenida para o desembarque de passageiros no terminal rodoviário. Para a polícia o condutor do ônibus relatou que estava concluindo a travessia quando ouviu o impacto, parando o ônibus no mesmo lugar. Ao descer percebeu que o impacto foi do motociclista na lateral traseira do ônibus, acionando assim o socorro para o condutor.

O condutor da motocicleta foi encontrado pela equipe do Corpo de Bombeiros caído ao solo, com suspeitas de traumatismo craniano, fraturas na face, braço e perna. Já no hospital o jovem não resistiu e foi a óbito. O motorista do ônibus foi liberado para o desembarque dos passageiros, deixou o veículo na garagem e depois acompanhou os militares para o registro da ocorrência.

A vítima deste acidente foi identificada como Bruno Mota dos Santos. O caso registrado pela Polícia Militar como homicídio culposo na direção de veículo.

