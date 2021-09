Destaques 30/09/2021 05:39 Ponto AgroEcológico de Alta Floresta esta entre as 30 iniciativas selecionadas pelo edital MOVE_MT Parceria tem como objetivo promover a aceleração de negócios e projetos rentáveis e sustentáveis em todo o Estado Foto: Divulgação O resultado do edital MOVE_MT, voltado para aceleração de projetos criativos, de inovação ou de impacto sociocultural, foi divulgado nesta quarta-feira (29.09). Em uma parceria inédita entre a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) e o Labora - laboratório de Inovação Social do Oi Futuro, foram selecionadas 30 iniciativas que irão receber formação e mentoria intensas para a criação de negócios rentáveis e sustentáveis em Mato Grosso. Com negócios e projetos de três segmentos da economia criativa (Mundo das Artes, Criações Funcionais e de Negócios Digitais), a aceleração contribuirá com iniciativas que fortalecem a diversidade em todo o Estado. Dentre os selecionados, estão projetos como Criações Bôloriê Umutina, de Barra dos Bugres, Grupo Mato Grosso Queer, de Chapada dos Guimarães, Copa Porto de E-sports, de Porto dos Gaúchos, APP - Viola de Cocho, de Várzea Grande, Potências Negras Criativas, de Cuiabá, e Ponto AgroEcológico, de Alta Floresta. A lista completa de selecionados está disponível nos sites do Oi Futuro e da Secel. Durante seis meses, os responsáveis pelas iniciativas selecionadas passarão por 2.500 horas de capacitação para amadurecer seus processos de gestão e embarcar tecnologia no seu modelo de atuação. A aceleração é totalmente gratuita e todos os encontros serão realizados em ambiente virtual, por meio de plataforma de videoconferência. A primeira atividade com os empreendedores selecionados será um workshop coletivo, a ser realizado no dia 07 de outubro, para apresentação da proposta do ciclo de aceleração. As próximas atividades incluem reuniões de diagnóstico, em que cada acelerado vai elaborar um plano de ação para seu negócio ou projeto. Jornada de aceleração O MOVE_MT dispõe de até R$ 257 mil reais em recursos para reconhecimento e distribuição entre as iniciativas que atenderem às metas previstas e obtiverem o melhor desempenho ao longo do ciclo de aceleração. O objetivo é que as premiações impulsionem a evolução dos negócios e projetos. Na banca final, os cinco empreendedores com melhor desempenho em toda a aceleração poderão ganhar também um intercâmbio no Lab Oi Futuro, no Rio de Janeiro, após a pandemia, para conhecer o ecossistema de inovação da cidade e interagir com a rede do Labora, o Laboratório de Inovação Social do Oi Futuro, que já acelerou mais de 80 negócios e organizações de impacto social desde 2017. As experiências e aprendizados de toda a jornada serão registrados em um e-book do projeto, que será publicado e disponibilizado gratuitamente pelo Oi Futuro e Secel-MT.

