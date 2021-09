Destaques 30/09/2021 06:15 Arão Leite/J. Cidade CINCO VÍTIMAS? Pai e filho são acusados de liderar cobranças com ameaças e extorsão em AF Dois empresários de Alta Floresta, sendo pai e filho, tiveram endereços alvos de busca pela Polícia Judiciária Civil do município. Os dois são apontados por ordenarem ou liderarem um esquema de cobranças à base de ameaças e extorsão. De acordo com o investigador Paulo Magno, da Delegacia Municipal, os homens que idade de 40 e 60 anos, já teriam sido citados em diversos casos.

Uma equipe da Polícia Civil foi fazer busca na casa dos dois e como resultado, apreendeu documentos, um telefone celular e duas armas de fogo. Um dos acusados, o filho, acabou sendo preso por porte ilegal. Um revólver calibre 22 e uma pistola calibre 380 são as armas apreendidas pela Polícia Civil. “Essas armas correspondem com informações passadas por vítimas que nos procuraram”, diz o policial ao explicar que ao menos cinco pessoas prestaram queixas contra Pai e Filho.

Uma mulher que recebeu uma cobrança e se sentiu muito ameaçada foi a última vítima. Mas os acusados teriam encomendado a cobrança que era feita por uma dupla. “Eles usam pessoas de alta periculosidade, com extensa ficha criminal para efetuarem essas cobranças. Nós da Polícia não estamos passando mão na cabeça do mau pagador, mas coibir abusos, pois essas pessoas usam armas para extorquir e ameaçar as vítimas”, explicou o investigador deixando claro que a atitude dos cobradores e dos empresários que encomendam o ‘serviço’ é crime.

Uma das armas apreendias tem o documento vencido e a outra estava sem registro. Além disso, o investigador Paulo Magno informou que o revólver apareceu nos registros da Polícia Civil como sendo produto de roubo ou furto. “Continuamos investigando cada caso”, finalizou.

Veja também sobre cobranças ameaças extorsão Pai e filho Alta Floresta Mato Grosso Voltar + Destaques