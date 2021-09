Destaques 30/09/2021 09:45 Menin destaca conquista de R$ 6 milhões para pavimentação nos bairros Jardim Renascer e Jardim das Oliveiras Foto: Divulgação O vereador Marcos Roberto Menin (MDB) esteve na semana passada em Cuiabá para mais uma agenda de reuniões com deputados e senadores em busca de recursos para Alta Floresta e retornou com boas notícias para os moradores dos bairros Jardim Renascer, Jardim das Oliveiras e Vila Rural. Em seu pronunciamento na Sessão Ordinária de terça-feira (28.09), Menin destacou que o deputado federal Carlos Bezerra (MDB) fez o compromisso de destinar R$ 3 milhões para pavimentação do bairro Jardim das Oliveiras e assegurou mais R$ 250.000,00 para aquisição de uma despolpadeira para a Vila Rural. Já o senador Jayme Veríssimo de Campos (DEM) reforçou o compromisso com a pavimentação do bairro Jardim Renascer, e informou que o recurso na ordem de R$ 3 milhões já está na conta da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA-MT), sendo R$ 1.000.000,00 destinado pelo senador, R$ 500.000,00 do deputado estadual Dilmar Dal Bosco (DEM) e R$ 1.500.000,00 do Governo do Estado "Foi uma viagem muito proveitosa. Fico muito feliz, muita gente diz que a gente passeia de mais, mas estamos aí para mostrar que estamos correndo atrás de recursos, ajudando Alta Floresta, e cada vez que vamos a capital é em busca de recursos. Então, fico feliz por alcançar esses objetivos, por ter portas abertas e pessoas que realmente têm compromisso com Alta Floresta", disse Menin.

