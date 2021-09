Destaques 30/09/2021 16:52 De Alta Floresta-MT para Recife-PE: Passageiro de ônibus é preso com drogas em mochila Foto: Divulgação/PRF Durante patrulhamento de rotina nesta quarta-feira (30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu drogas na BR-060, na altura do Recanto das Emas, as drogas, foram encontradas dentro da bagagem de um homem que seguia viagem em um ônibus. O veículo saiu de Alta Floresta-MT rumo a Recife-PE. Os policiais abordaram o ônibus, e os cães da PRF farejaram as bagagens. Um dos animais indicou a presença de entorpecente em uma mochila. Os agentes revistaram a bolsa e encontraram 20 comprimidos de ecstasy e uma porção de maconha. O dono da mochila disse que levaria a droga de Guapó-GO a Arapiraca-AL. Ele foi preso e levado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).

